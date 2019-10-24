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  3. Orkid'in reklamı olay yarattı

Orkid'in reklamı olay yarattı

Orkid, kadın pedlerinin Türkiye'de gazeteye sarılarak satılmasına bir video ile tepki gösterdi. Firmanın reklam filminde kadın pedi paketinin sarıldığı gazetedeki kadına şiddet haberlerinin yer alması dikkat çekti.

Ped markası Orkid'in yeni reklamı sosyal medyada tartışma yarattı. Orkid'in Türkiye'de nasıl satıldığına ilişkin tasarlanan reklam sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Reklamda, Türkiye’de pedlerin gazete kağıdına sarılarak satıldığı belirtiliyor ve kadın haklarına yönelik ihlâllerin haberleri markanın ambalajına yerleştiriliyor.

24 Ekim 2019 Perşembe 17:05

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