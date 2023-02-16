Orkun Dedeoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orkun Dedeoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Orkun Dedeoglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Orkun Dedeoglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Orkun Dedeoglu 14 Temmuz 2002 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Orkun Ahmet Dedeoğlu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Orkun Dedeoglu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JSM yapmaktadır. Orkun Dedeoglu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eynesil Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Eynesil Belediyespor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Orkun Dedeoglu'nin Eynesil Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Orkun Dedeoglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Orkun Dedeoglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Orkun Dedeoglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Orkun Dedeoglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağu 2019 yılında Trabzonspor U19

10 Eylül 2019 yılında 1461 Trabzon

4 Ağu 2020 yılında Trabzonspor U19

3 Şubat 2022 yılında Somaspor

30 Haziran 2022 yılında Trabzonspor U19

7 Eylül 2022 yılında Ofspor

12 Ocak 2023 yılında Eynesil Bld

Orkun Dedeoglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Orkun Dedeoglu şuan Eynesil Belediyespor takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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