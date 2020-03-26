Orkun Işıtmak'ın nişanlısı Merve Yorgancılar kimdir? | Kaç yaşında? | Instagram hesabı ne?

Orkun Işıtmak'ın nişanlısı Merve Yorgancılar kimdir? Birçok internet kullanıcısı ünlü YouTuber Orkun Işıtmak'ın nişanlanlısının kim olduğunu öğrenmek için internette arama yapıyor. Peki Orkun Işıtmak'ın nişanlısı Merve Yorgancılar kimdir? | Instagram hesabı ne? Ayrıntılar haberimizde...

MERVE YORGANCILAR KİMDİR?

Merve Yorgancılar, Hisar Eğitim Vakfı'ndan mezun olduktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü bitirmiştir.

Merve Yorgancılar, özel bir şirkette pazarlama iletişimi uzmanı olarak çalışmaktadır.

Ünlü YouTuber Orkun Işıtmak, geçtiğimiz haftalarda bir süredir aşk yaşadığı Merve Yorgancılar ile nişanlanmıştı. Orkun, Işıtmak sosyal medya hesabı üzerinden nişanlandığını duyurmuştu.

Nişan töreninden kareleri paylaşan Işıtmak, "Lütfen nazar değmesin. Bu youtuber buna bir şey olmaz deyip kahveme acı biber koydular..." ifadelerini kullandı.

MERVE YORGANCILAR İNSTAGRAM HESABI

Orkun Işıtmak'ın nişanlısı Merve Yorgancılar'ın Instagram hesabı @yorgancilarmervee'dir.

Orkun Işıtmak'ın Merve Yorgancılar ile geçmişte yaptığı paylaşımlardan bazıları:

ORKUN IŞITMAK KİMDİR?

8 Ocak 1996'da İzmir'de doğdu. Türk komedyen ve YouTube'da faaliyet gösteren vlogger'dır. İstanbul Üniversitesi'nde okumaktadır. 2012 yılından beri eğlence ve oyun içerikli videolar çekmektedir. 2018 yılında "Iyi Oyun" diye bir filminde oynadı.

Orkun Işıtmak, 1996 yılında İzmir, Türkiye'de doğdu. Vali Vecdi Gönül Anadolu Lisesi ve İstanbul Üniversitesi'nden mezundur. Şu an İstanbul'da ikamet etmektedir.

18 Nisan 2010'da "Orkun Işıtmak" adlı YouTube kanalını kurmuştur. Mart 2018 itibarıyla Orkun Işıtmak adlı YouTube kanalında 5.320.018 abone, 1.147.933.616 görüntüleme ve 1.182 video istatistiklerine sahiptir.