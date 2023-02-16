Orkun Tirpanci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orkun Tirpanci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Orkun Tirpanci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Orkun Tirpanci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Orkun Tirpanci 11 Ocak 2002 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Orkun Tırpancı şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Orkun Tirpanci Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sezer Bravo yapmaktadır. Orkun Tirpanci, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Çatalcaspor futbol takımında oynamaktadır. Çatalcaspor takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Orkun Tirpanci'nin Çatalcaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Orkun Tirpanci Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/orkunn8/

Orkun Tirpanci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Orkun Tirpanci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Orkun Tirpanci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Orkun Tirpanci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Kasımpaşa U19

5 Ekim 2020 yılında Sancaktepe FK

30 Haziran 2021 yılında Kasımpaşa U19

26 Ocak 2022 yılında Sancaktepe FK

30 Haziran 2022 yılında Kasımpaşa U19

8 Eylül 2022 yılında Çatalcaspor

Orkun Tirpanci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Orkun Tirpanci şuan Çatalcaspor takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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