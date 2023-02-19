Orlando Berrio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orlando Berrio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Orlando Berrio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Orlando Berrio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Orlando Berrio 14 Şubat 1991 tarihinde Cartagena şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Orlando Enrique Berrío Meléndez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Orlando Berrio Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Orlando Berrio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rionegro Águilas futbol takımında oynamaktadır. Rionegro Águilas takımına 16 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Orlando Berrio'nin Rionegro Águilas ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Orlando Berrio Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/oberrio28

http://www.instagram.com/oberrio28oficial/

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Orlando Berrio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Orlando Berrio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Orlando Berrio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Orlando Berrio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Millonarios

1 Temmuz 2012 yılında Patriotas

22 Temmuz 2013 yılında Atl. Nacional

27 Ocak 2017 yılında Flamengo

19 Temmuz 2020 yılında Khor Fakkan

13 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

9 Temmuz 2021 yılında América-MG

16 Ağu 2022 yılında Rionegro Águila

Orlando Berrio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Orlando Berrio şuan Rionegro Águilas takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Orlando Berrio Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya takımında 18 numaralı formasıyla 7 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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