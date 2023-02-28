Orlando Colman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orlando Colman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Orlando Colman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Orlando Colman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Orlando Colman 2 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Orlando David Colmán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Orlando Colman Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EagleEye yapmaktadır. Orlando Colman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Nacional Asunción U23 futbol takımında oynamaktadır. Club Nacional Asunción U23 takımına - tarihinde katılmıştır. Orlando Colman'nin Club Nacional Asunción U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Orlando Colman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Orlando Colman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Orlando Colman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Orlando Colman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Orlando Colman şuan Club Nacional Asunción U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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