Orlando Gaona Lugo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orlando Gaona Lugo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Orlando Gaona Lugo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Orlando Gaona Lugo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Orlando Gaona Lugo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orlando Gaona Lugo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Orlando Gaona Lugo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orlando Gaona Lugo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Orlando Gaona Lugo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Orlando Gaona Lugo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Orlando Gaona Lugo 25 Temmuz 1990 tarihinde Villa Hayes şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Orlando Gabriel Gaona Lugo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Orlando Gaona Lugo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hugo Gaona yapmaktadır. Orlando Gaona Lugo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Municipal futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Municipal takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Orlando Gaona Lugo'nin Deportivo Municipal ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Orlando Gaona Lugo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Orlando Gaona Lugo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Orlando Gaona Lugo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Orlando Gaona Lugo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Boca Juniors

1 Temmuz 2013 yılında Olimpo

1 Ocak 2018 yılında Olimpia

1 Temmuz 2018 yılında Guaraní

1 Ocak 2020 yılında Luqueño

10 Ocak 2021 yılında Nacional

1 Ocak 2023 yılında Dep. Municipal

Orlando Gaona Lugo kimdir

Orlando Gaona Lugo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Orlando Gaona Lugo şuan Deportivo Municipal takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Club 11 de Septiembre (Villa Hayes)

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Orlando Gaona Lugo nereli

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