Orlando Nunez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orlando Nunez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Orlando Nunez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Orlando Nunez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Orlando Nunez 16 Ocak 2000 tarihinde Chiclayo şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Orlando Núñez Castillo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Orlando Nunez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Orlando Nunez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Binacional futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Binacional takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Orlando Nunez'nin Deportivo Binacional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Orlando Nunez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/orlando.nunezz/

http://www.facebook.com/orlaando.nuunez

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Orlando Nunez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Orlando Nunez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Orlando Nunez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Orlando Nunez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2018 yılında Cantolao II

1 Ocak 2020 yılında AD Cantolao

1 Ocak 2022 yılında César Vallejo

1 Ocak 2023 yılında Dep. Binacional

31 Aralık 2023 yılında César Vallejo

Orlando Nunez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Orlando Nunez şuan Deportivo Binacional takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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