Orlin Quinonez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orlin Quinonez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Orlin Quinonez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Orlin Quinonez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Orlin Quinonez 8 Temmuz 1994 tarihinde Eloy Alfaro şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Orlin Peter Quiñónez Ayoví şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Orlin Quinonez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD El Nacional futbol takımında oynamaktadır. CD El Nacional takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Orlin Quinonez'nin CD El Nacional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Orlin Quinonez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Orlin Quinonez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Orlin Quinonez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Orlin Quinonez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Independiente

1 Ocak 2013 yılında Independiente B

15 Haziran 2013 yılında LDU Portoviejo

31 Aralık 2013 yılında Independiente B

18 Şubat 2014 yılında CD Macará

31 Aralık 2014 yılında Independiente B

18 Şubat 2015 yılında CD Macará

1 Mart 2016 yılında Colón FC

21 Mart 2017 yılında Audaz Octubrino

8 Ağustos 2017 yılında LDU de Loja

17 Ocak 2018 yılında CD Macará

22 Ocak 2020 yılında AD 9 de Octubre

9 Ocak 2023 yılında CD El Nacional

Orlin Quinonez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Orlin Quinonez şuan CD El Nacional takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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