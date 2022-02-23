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  3. Orman Caddesi Kartal - Pendik - Tuzla Arası Alternatif Bağlantı Yolu’na bağlayacak

Orman Caddesi Kartal - Pendik - Tuzla Arası Alternatif Bağlantı Yolu’na bağlayacak

Pendik Belediyesi ekipleri tüm etapları bittiğinde sürücülere hem zaman hem de yakıt tasarrufu sağlayacak Kartal - Pendik - Tuzla Arası Alternatif Bağlantı Yolu çalışmasında 5. etaba geçerken yakın zamanda da Aydos Orman Caddesi’ni bu yola bağlayacak.

Orman Caddesi Kartal - Pendik - Tuzla Arası Alternatif Bağlantı Yolu’na bağlayacak

Tuzla Arası Alternatif Bağlantı Yolu çalışmasında şimdiye kadar Velibaba 1 ve Ahmet Yesevi 9. Etapları tamamlandı.

Yayalar 2. Etap ile Güllübağlar 3. Etap’ta ve Ramazanoğlu Mahallesi 4. Etap’ta ise imalat çalışmaları devam ediyor. Öte yandan ekipler yine Ramazanoğlu Mahallesi içinde kalan 5. etapta da yol açma çalışmasına başladı. Söz konusu bu4etap tamamlandığından Kartal - Pendik - Tuzla Arası Alternatif Bağlantı Yolu çalışmasının yarısı bitmiş olacak.

AYDOS ORMAN CADDESİ’NE DE BAĞLANTI YAPILACAK

Pendik Belediyesi geçtiğimiz aylarda Aydos Orman Caddesi’ni tamamlayarak hizmete sunmuş, yolun dar olması sebebiyle bölgede artan trafik kazalarının önüne geçmişti. Şimdi ise belediye ekipleri Orman Caddesi’ni Kartal - Pendik - Tuzla Arası Alternatif Bağlantı Yolu’na bağlayacak olan Orman Yolu 2. Etap’a başlayacak. Yeni yapılacak yol, Aydos Caddesi ile Dağçileği Sokak arasında yapılacak.

12 MAHALLEYİ BİRBİRİNE BAĞLAYACAK

Şu ana kadar toplamda 3.200 metrelik bölümü tamamlanan “Kartal-Pendik-Tuzla Alternatif Bağlantı Yolu” hizmete girdiğinde Velibaba’dan hareket eden bir sürücü, kesintisiz bir şekilde Ahmet Yesevi Mahallesi’ne gidebilecek. Yol, sırasıyla Velibaba, Ertuğrulgazi, Yayalar, Sülüntepe, Şeyhli, Güllübağlar, Ramazanoğlu, Sanayi, Kavakpınar, Orhangazi, Fatih ve Ahmet Yesevi Mahallelerini birbirine bağlayacak.

Orman Caddesi Kartal - Pendik - Tuzla Arası Alternatif Bağlantı Yolu’na bağlayacak

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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