Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı 2021: OGM işçi alımı şartları neler? İŞKUR OGM başvuru ekranı!

OGM iş açılımı başvuruları gün içerisinde binler iş arayan tarafından sıklıkla araştırılıyor. Orman Genel Müdürlüğü 2080 geçici işçi ve 3 daimi işçi olmak üzere 2083 işçi alımı başvuruları 14 Haziran'ta başlayıp, 18 Haziran'da sona erecek. Peki OGM işçi alımı şartları neler? İşte Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı 2021 hakkında detaylar.

OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

OGM alımlarında sözlü ve uygulamalı sınav uygulanacak. İş ilanında belirtilen kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Yeni personeller noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

İşte

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5.Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

6.Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,

7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

8.İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,

9. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir,

10. Kura çekimi 29.06.2021-04.07.2021 tarihleri arasında olacaktır. Kuranın net tarihi ilgili bölge müdürlüğünün internet sitesinde yayınlanacaktır. Orman Bölge müdürlüklerinin internet sitelerine www.ogm.gov.tr den ulaşabilirsiniz.

11. İşe alım süreci, Kura usulü sonrasında sözlü ve uygulamalı sınav şeklinde uygulanacaktır. (İlanın bulunduğu İşyeri hangi Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ise sözlü ve uygulamalı sınav o Orman Bölge Müdürlüğünce yapılacaktır.)

12. Adaylardan istenecek evraklar, evrak teslim tarihleri, sınav yeri, sınav tarihi ve İşe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Orman Bölge Müdürlükleri internet siteleri üzerinden ilan edilecektir.

13. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

OGM işçi alımı başvuruları İŞKUR aracılığı ile yapılacak. Başvuruda bulunmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

İŞKUR OGM BAŞVURU EKRANI

HANGİ İLLERDE ALIM YAPILACAK?

İşte Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı yapılacak iller ve kadrolar;