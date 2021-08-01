Orman Genel Müdürlüğü'nden farkındalık paylaşımı: 'Sebep Olma'
Orman Genel Müdürlüğü’nün Twitter hesabında #SebepOlma hashtag'i kullanılarak yapılan paylaşım ile orman yangınları konusuna dikkat çekildi.
Orman Genel Müdürlüğü’nün Twitter hesabında #SebepOlma hashtag'i kullanılarak paylaşımda bulunuldu. Dikkat çeken bir videoya da yer verilen paylaşımda #SebepOlma hashtag'i kullanılarak farkındalık oluşturmak amaçlandı.
Paylaşım kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenildi.
Orman Genel Müdürlüğü’nün paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
“Ormanda ateş yakma, çöp ve izmarit atma! Pişman olacağın davranışlarla yangına #SebepOlma. Lütfen destek ol, bu çağrı daha fazla insana ulaşsın”