Orman Genel Müdürlüğü'nden farkındalık paylaşımı: 'Sebep Olma'

Orman Genel Müdürlüğü’nün Twitter hesabında #SebepOlma hashtag'i kullanılarak paylaşımda bulunuldu. Dikkat çeken bir videoya da yer verilen paylaşımda #SebepOlma hashtag'i kullanılarak farkındalık oluşturmak amaçlandı.

Paylaşım kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenildi.

Orman Genel Müdürlüğü’nün paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Ormanda ateş yakma, çöp ve izmarit atma! Pişman olacağın davranışlarla yangına #SebepOlma. Lütfen destek ol, bu çağrı daha fazla insana ulaşsın”