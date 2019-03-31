Orman Genel Müdürlüğünün 180. Yılı doğa yürüyüşüyle kutlandı

Düzce ilinde Orman Genel Müdürlüğünün 180. Yılı Doğa Yürüyüşü Asar Orman İşletme Şefliğinin Topuk Yaylası Doğa Yürüyüş Parkurunda gerçekleştirildi.

Orman Genel Müdürlüğümüzün kuruluşunun 180. yılı nedeniyle Düzce ilinde başlatılan etkinliklere, Düzce Orman İşletme Müdürlüğü Asar Orman İşletme Şefliği koordinesinde Topuk Yaylasında yapılan doğa yürüyüşüyle devam edildi.

Yürüyüşe Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı beraberinde İl protokolü, Düzce Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş sonunda katılımcılara yemek ikram edildi. İkramların ardından 16 Mart 2019 tarihinde Düzce Orman İşletme Müdürlüğü yerleşkesinde yapılan Oryantiring müsabakalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Ödül töreninden sonra halk oyunları gösterisi yapıldı. Halk oyunları gösterilerinin ardından çuval yarışları, yumurta taşıma yarışmaları ve halat çekme yarışları tamamlandı. Yarışmacıların ve etkinliğe katılan vatandaşlarımızın oldukça eğlendiği gözlendi. Yarışmaları birincilikle bitiren katılımcılara 180. Yıl anısına OGM logolu hediyeler verilmesinin ardından etkinlikler sona erdi.

Düzce Orman İşletme Müdürü Turgay Kağan günün sonunda, düzenledikleri etkinliklerle ilgili; "Orman Genel Müdürlüğümüzün 180. kuruluş yılı ve Ormancılık Haftası etkinlikleri kapsamında Düzce İli, Topuk Yaylası ormanlarında yaklaşık 5,5 kilometrelik mesafede "Doğa Yürüyüşü" yaptık. Ardından çeşitli yarışmalar yaparak katılımcılara güzel zaman geçirttiğimizi ve hoş anılar biriktirmelerine vesile olduğumuzu umuyorum" dedi.

Kaynak: İHA