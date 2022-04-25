Orman Gözetleme ve Haberleşme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Orman Gözetleme ve Haberleşme İşçisi görev tanımı nedir, Orman Gözetleme ve Haberleşme İşçisi ne iş yapar, Orman Gözetleme ve Haberleşme İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Orman Gözetleme ve Haberleşme İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Orman Gözetleme ve Haberleşme İşçisi Tanımı;

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Orman Gözetleme ve Haberleşme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Orman Gözetleme ve Haberleşme İşçisi Maaşları

Orman Gözetleme ve Haberleşme İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Orman Gözetleme ve Haberleşme İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Orman Gözetleme ve Haberleşme İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6210.12

Meslek Adı :

Orman Gözetleme ve Haberleşme İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Ormancılık, Su Ürünleri Ve Avcılık Çalışanları

Meslek Grubu :

Ormancılık Ve Ormancılıkla İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ormancılık Ve Ormancılıkla İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Orman Gözetleme ve Haberleşme İşçisi; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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