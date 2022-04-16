Orman İtfaiyecisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Orman İtfaiyecisi görev tanımı nedir, Orman İtfaiyecisi ne iş yapar, Orman İtfaiyecisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Orman İtfaiyecisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Orman İtfaiyecisi Tanımı;

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Orman İtfaiyecisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Orman İtfaiyecisi Maaşları

Orman İtfaiyecisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Orman İtfaiyecisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Orman İtfaiyecisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5411.07

Meslek Adı :

Orman İtfaiyecisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

İtfaiyeciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Orman yangınlarını, kulelerde nöbet tutarak veya ormanı gezerek gözetleyen ve yangın söndürme çalışmalarına katılan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Orman İtfaiyecisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Belirlenen orman alanını dolaşmak,

b) Gözetleme kulesinden gözle veya dürbünle gözetleme yapmak,

c) Yangın gördüğünde telsiz, telefon yada diğer yollarla yangını ilgililere bildirmek,

d) Gerekli teçhizatı kuşanarak yangın söndürme ekibine katılıp, yangın mahalline gitmek,

e) Yangının çevreye sıçramaması için gerekli teçhizatı kullanarak ağaçların dallarını kesmek,

f) Hendek açmak,

g) Yangını su, toprak ve kimyasal maddelerle söndürmeye çalışmak,

h) Yangın alanını temizlemek,

i) Yangın araçlarının bakım ve temizliğini yapmak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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