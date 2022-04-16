Orman Muhafaza Memuru Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Orman Muhafaza Memuru görev tanımı nedir, Orman Muhafaza Memuru ne iş yapar, Orman Muhafaza Memuru olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Orman Muhafaza Memuru mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Orman Muhafaza Memuru Tanımı;

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Orman Muhafaza Memuru Maaşı Ne Kadar? 2022 Orman Muhafaza Memuru Maaşları

Orman Muhafaza Memuru maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Orman Muhafaza Memuru maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Orman Muhafaza Memuru iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5419.04

Meslek Adı :

Orman Muhafaza Memuru

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Orman ve orman ürünleri, yaban hayatı, mesire yerleri vb. alanların, av hayvanları, akarsu ve göllerdeki balık varlığının muhafazası, orman yangınları, orman zararlıları ile mücadele, zarar görmüş ağaçların tespiti, kesimi vb. faaliyetleri yürütme bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Orman Muhafaza Memuru, işletmesinin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ormanların ve orman ürünlerinin muhafazası ile ilgili faaliyetleri yürütmek,

b) Görev sahasındaki orman içi ve orman dışı ağaçlandırma sahalarının fidanlıkların tohum bahçeleri ve tohum meşçerelerinin, enerji ormanlarının kavakçılık, toprak muhafaza ve mera ıslahı sahalarının, milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanlarının, yaban hayatı koruma sahaları, yaban hayvanı üretme istasyonları, yaban hayvanları yerleştirme alanları ile mesire yerlerinin korunması ile ilgili işleri yürütmek,

c) Görev sahasında mevcut av hayvanları ile akarsu ve göllerdeki balık varlığının korunmasından, avcılık ve balıkçılığa ilişkin işlerin yürütülmesi ile ilgili işleri yürütmek,

d) Ormanların işletilmesi ile ilgili olarak damga ve işaretleme, biotik ve abiotik yolla zarar görmüş ağaçların tesbiti, kesim, tomruklama ve ölçme, imalat, nakliyat ve depolama, bakım ve gençleştirme, tali ürün üretimi, tohum temini, ağaçlandırma fidanlık, toprak muhafaza ve mera işlerinin yürütülmesi ile ilgili işleri yürütmek,

e) Görev sahaları dahilinde veya civarda çıkacak orman yangınları ile mücadele çalışmalarına katılmak ve verilen görevleri yapmak,

f) Görev sahaları dahilindeki orman zararlıları ile mücadele işlerine ait görevlerin yapmak,

g) İdareye ait her türlü yapı ve tesislerle amenajman ve orman kadastrosuna ait sınır işaretlerinin muhafazasından, bina ve tesislere giriş çıkışların kontrolü ile sabotajlara karşı korunması ile ilgili işleri yürütmek,

h) Kendilerine verilen her türlü silah, alet ve malzemenin muhafaza ve bakımı yapmak,

i) Kanunen el koymakla görevli bulundukları suçların arama, soruşturma ve kovuşturulmasından, tutanak tanziminden ve sahaları dahilinde vazife gören yangın gözetleme ve söndürme işçilerinin, av koruma ve üretme sahaları ile balık üretme istasyonlarında görevli bekçi ve bakıcıların üretim ve yetiştirme işlerinde çalışan işçilerin gözetimi ve denetimi ile ilgili işleri yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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