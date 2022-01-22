Orman Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Orman Mühendisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Orman Mühendisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Orman Mühendisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Orman Mühendisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Orman Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Orman Mühendisi Maaşları

Orman Mühendisi maaşı ortalama olarak aylık 13500_TL'dir. En düşük Orman Mühendisi maaşı 8000_TL, En yüksek ise 19000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Orman Mühendisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2132.21

Meslek Adı :

Orman Mühendisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları (Elektroteknoloji Mühendisleri Hariç)

Meslek Birim Grubu :

Çiftçilik, Ormancılık Ve Su Ürünleri Danışmanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Orman sahalarının genişletilmesi ve geliştirilmesi, devamlılığının sağlanması, ıslah edilmesi ve milli ekonomide en iyi şekilde kullanılması için gerekli mühendislik hizmetlerini yürüten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Orman Mühendisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mevcut orman sahalarında verimliliği artırmak için incelemeler yapmak,

b) Kuruyan ağaçları seçip, damgalattırarak kestirip istiflettirmek,

c) Ormanın gelişmesine mani olan ağaç ve bitki örtüsünü temizlettirmek,

d) Ağaç hastalıklarına ve orman yangınlarına karşı tedbirler almak,

e) Orman sahalarında uygun ağaç türlerini belirlemek ve tohumluk ağaçların budanmasını yaptırmak,

f) Saha ve seralarda fidan üretilmesine nezaret etmek,

g) Dikim yapılacak arazinin jeolojik durumuna göre teraslar ve ağaç dikim çukurları hazırlatmak,

h) Fidanların tekniğine uygun olarak dikilmesine nezaret etmek,

i) Amenajman planlarına göre doğal ve yapay çalışmaları gerçekleştirmek,

j) Ormanın gençleştirilmesi için gerekli bakım işlerini yaptırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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