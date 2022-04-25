Orman Nezaretçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Orman Nezaretçisi görev tanımı nedir, Orman Nezaretçisi ne iş yapar, Orman Nezaretçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Orman Nezaretçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Orman Nezaretçisi Tanımı;

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Orman Nezaretçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Orman Nezaretçisi Maaşları

Orman Nezaretçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Orman Nezaretçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Orman Nezaretçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6210.06

Meslek Adı :

Orman Nezaretçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Ormancılık, Su Ürünleri Ve Avcılık Çalışanları

Meslek Grubu :

Ormancılık Ve Ormancılıkla İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ormancılık Ve Ormancılıkla İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Ağaç yetiştirilmesi, korunması ve kesilmesi çalışmasını düzenleyip kontrol eden, ormanda koruma ve emniyet tedbirlerini güçlendiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Orman Nezaretçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ağaç yetiştirme işlerinde çalışanlara nezaret etmek,

b) Ağaç dikimi, kırpma, budama, böceklere ve diğer zararlılara ilaç püskürtme, hastalıkları kontrol faaliyetleri, sellere karşı uygulama kontrolü ve toprağı koruma projelerini idare etmek,

c) Kesilecek ağaçları seçip işaretlemek,

d) Kesme işlemlerine orman araştırma programına uygun olacak şekilde incelemek,

e) Ormandaki kamp yerlerini ve diğer eğlence yerlerini kontrol etmek,

f) Ziyaretçilere kamp kurmak, avlanma ve diğer eğlence imkanları hakkında tavsiyede bulunmak,

g) Av yasaklarına uymayanlara engel olup, ormanda zararlı faaliyette bulunanları adli makamlara bildirmek,

h) Ormanların bitki örtüsünü yangından korunmayla ilgili kuralları uygulamak,

i) Kazalar, hırsızlıklar ve ormanda çıkan yangınları araştırıp, rapor etmek,

j) Yangın söndürme ormanda araştırma ve kurtarma çalışmalarını idare etmek,

k) Telefon hatlarını kontrol edip kopan hatları ilgililere bildirmek,

l) Orman yolu yapım çalışmalarına nezaret etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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