Orman Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Orman Teknikeri görev tanımı nedir, Orman Teknikeri ne iş yapar, Orman Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Orman Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Orman Teknikeri Tanımı;

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Orman Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Orman Teknikeri Maaşları

Orman Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Orman Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Orman Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3143.01

Meslek Adı :

Orman Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Orman Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ormancılık çalışmalarının çeşitli dallarında orman mühendisi, orman yüksek mühendisi (bölge şefi, işletme şefi)veya orman endüstri mühendisi ile orman muhafaza/ağaçlandırma memuru arasında görev yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Orman Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mühendis tarafından hazırlanan ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve mera ıslah projeleri uygulamalarını yapmak,

b) Mühendis tarafından hazırlanan doğal ve yapay gençleştirme, baltalık yenileme,enerji ormanı tesisi projelerini uygulamak,

c) Mühendis tarafından hazırlanan milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanı ve orman içi dinlenme yerleri gibi alanlara yönelik çeşitli projelerde görev almak,

d) Mühendis tarafından hazırlanan, orman köyleri kalkınma planları ve projeleri konusunda çalışmalara katılmak,

e) Mühendis tarafından hazırlanan istihsal programı çerçevesinde orman ürünleri üretimi, standardizasyonu, pazarlama ve satış çalışmalarını yürütmek,

f) Plan ve programların uygulanması için gerekli malzeme, ekipman ile diğer araç ve gereçlerin temini ve uygulama yerinde hazır bulundurulması konusunda mühendise yardımcı olmak,

g) Plan ve projelerde çalışacak elemanların niteliklerinin, sayılarının belirlenmesinde ve çalışma programının hazırlanmasında mühendise yardımcı olmak,

h) Çalışma ve uygulamaların plan ve projelere uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

i) Yol yapım çalışmalarında ve mera ıslahında görev almak,

j) gerekli kontrolleri yapmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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