Orman Üretim İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Orman Üretim İşçisi maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Orman Üretim İşçisi iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Orman Üretim İşçisi iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.
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Orman Üretim İşçisi Tanımı;
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Orman Üretim İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Orman Üretim İşçisi Maaşları
Orman Üretim İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Orman Üretim İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Orman Üretim İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
6210.13
Meslek Adı :
Orman Üretim İşçisi
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları
Meslek Alt Ana Grubu :
Pazara Yönelik Nitelikli Ormancılık, Su Ürünleri Ve Avcılık Çalışanları
Meslek Grubu :
Ormancılık Ve Ormancılıkla İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Birim Grubu :
Ormancılık Ve Ormancılıkla İlgili İşlerde Çalışanlar
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Orman Üretim İşçisi; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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