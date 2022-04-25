Orman Ürünleri İstifleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Orman Ürünleri İstifleme İşçisi görev tanımı nedir, Orman Ürünleri İstifleme İşçisi ne iş yapar, Orman Ürünleri İstifleme İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Orman Ürünleri İstifleme İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Orman Ürünleri İstifleme İşçisi Tanımı;

__

Orman Ürünleri İstifleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Orman Ürünleri İstifleme İşçisi Maaşları

Orman Ürünleri İstifleme İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Orman Ürünleri İstifleme İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Orman Ürünleri İstifleme İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6210.10

Meslek Adı :

Orman Ürünleri İstifleme İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Ormancılık, Su Ürünleri Ve Avcılık Çalışanları

Meslek Grubu :

Ormancılık Ve Ormancılıkla İlgili İşlerde Çalışanlar M

eslek Birim Grubu :

Ormancılık Ve Ormancılıkla İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Orman işletmesine ait depoya taşınan ağaç emvalinin satışa sunulması için cins ve özelliğine göre ayırarak istifleme işlerini yürüten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Orman Ürünleri İstifleme İşçisi, genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Nakil vasıtaları ile orman işletme deposuna gelen emvalin araçtan indirileceği alanı göstermek,

b) Nakil aracından indirilen emvalin karaçam, sedir, ardıç, meşe gibi cins ve ebatlarına göre ayırmak,

c) Özelliği itibariyle ikinci sınıf olarak nitelenen ağaçları kullanılmak üzere ayırmak,

d) Maden ocaklarında destek malzemesi olarak belirli çaptaki ağaçları ayırmak,

e) Cinsine, kalitesine ve ebat ölçülerine ayrılmış emvali , yatay olarak bir biri üzerine yuvarlanarak dağılmamak üzere araçla istiflemek,

f) İstiflenmiş emvalin metreküp olarak hacminin belirlenerek, satış sırasında kullanılmak üzere kayıt altına alınmasını sağlamak,

g) İşletme tarafından satışa arz edilen emvali, yerinde müşterilere göstermek,

h) Müşteriler tarafından satın alınan emvalin cins ve miktarının yazılı olduğu fişe göre nakil vasıtasına yüklemek,

i) Teslim tutanağı tanzim etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?