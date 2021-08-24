Orman yangını bu defa Muğla Seydikemer'de 

Muğla Seydikemer'de orman yangını meydana geldi. Karaköy Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili bölgede, saat 16.00 sıralarında, nedeni belirlenemeyen bir orman yangını çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden çevredekiler yangını, yetkililere bildirdi. Yerleşim yerlerine yakın bölgedeki yangına havadan ve karadan müdahale edilmeye devam ediliyor. Yangını söndürme çalışmalarına ise vatandaşlar da destek veriyor.