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  3. Orman yangını bu defa Muğla Seydikemer'de 

Orman yangını bu defa Muğla Seydikemer'de 

Muğla iline bağlı Seydikemer ilçesinde, ağaçlık alanda yangın çıktı. Orman Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Orman yangını bu defa Muğla Seydikemer'de 

Muğla Seydikemer'de orman yangını meydana geldi. Karaköy Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili bölgede, saat 16.00 sıralarında, nedeni belirlenemeyen bir orman yangını çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden çevredekiler yangını, yetkililere bildirdi. Yerleşim yerlerine yakın bölgedeki yangına havadan ve karadan müdahale edilmeye devam ediliyor. Yangını söndürme çalışmalarına  ise vatandaşlar da destek veriyor.

Orman yangını bu defa Muğla Seydikemer'de 

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