Orman yangınları kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karadeniz'deki orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karadeniz'deki orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı.
Bakan Pakdemirli," Karadeniz'deki orman yangınlarının tümü kontrol altına alındı.11 noktada soğutma çalışmaları sürüyor." dedi.
Ayrıntılar gelecek...
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