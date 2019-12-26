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Orman yangınları kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karadeniz'deki orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı.

Orman yangınları kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karadeniz'deki orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakan Pakdemirli," Karadeniz'deki orman yangınlarının tümü kontrol altına alındı.11 noktada soğutma çalışmaları sürüyor." dedi.

Ayrıntılar gelecek...

 

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