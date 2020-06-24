Orman yangınlarına karşı akıllı orman kapsülü

Havaların ısınmasıyla birlikte, orman yangını tehditleri de artıyor. Geçen yıl dünya genelinde 250 bin orman yangını gerçekleşti ve bunların sonucunda 40 milyon hektar yeşil alan yok oldu. Her yıl ortalama 10 bin hektar yeşil alanın zarar gördüğü Türkiye'de ise Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, son 5 yılda yangınlar nedeniyle zarar gören yeşil alanların yüzde 76 oranında arttığı görülüyor. Bu tablo karşısında harekete geçen nesnelerin interneti (IoT) çözümleri üreticisi NetOP Teknoloji, orman yangınların erken tespitini sağlamak için yapay zeka destekli çözüm geliştirdi.Akıllı Orman Kapsülü Yangın Önleme Çözümü, Kanada Orman Bakanlığı tarafından geniş ormanlık alanlarda kullanılacak.

AKILLI KAPSÜLLER ORMANDAKİ DUMANI ÖLÇÜYOR

Akıllı kapsüller, sensörleri aracılığıyla topladığı verileri yapay zeka yardımıyla işleyerek yangın risklerinin önceden belirlenmesini ve orman kayıplarının engellenmesini hedefliyor. Sensör temelli IoT teknolojilerden yararlanılarak hayata geçirilen akıllı orman kapsülleri, yangının çıkar çıkmaz yayılmadan fark edilmesini sağlamak üzere, birbirleriyle mesajlaşarak, yangının çıktığı noktayı GPS koordinatları ile kontrol merkezine haber veriyor, böylece yeşil alan kayıplarının önüne geçmeye odaklanıyor.

Ormanlık alanlara yerleştirilen kapsüller barındırdıkları GPS, karbondioksit, sıcaklık, duman ve rüzgar sensörleri sayesinde olası bir yangın durumunda yangının içerisinden gerçek zamanlı veriler sunarak hem yangın riskinin boyutu ve yönü konusunda analizlerin yapılabilmesini hem de ekiplerin en doğru nokta ya da noktalara müdahale edebilmesini sağlıyor.

Akıllı orman kapsülleri, yalnızca yangınların erken tespitinde ve müdahale evresinde değil, elde edilen verilerin akademik çalışmalarda kullanılmasına da fırsat tanıyacak. Sensörlerin topladığı düzenli veriler, bulut sistemde depolanarak üniversitelerin, bağımsız araştırmacıların ve kar amacı gütmeyen doğa koruma kuruluşlarının araştırmalarına da açık kaynak olarak sunulacak. Bu sayede iklim değişikliği ve küresel ısınmaya ilişkin araştırmalar gerçek zamanlı veriler ile desteklenecek.