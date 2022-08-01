Orman yasakları piknikçileri etkiledi! Tavuk fiyatları düştü!

Orman yangınlarının çıkmasını engellemek amacıyla bazı bölgelerde ateş yakmak yasaklanmıştı. Mangal yakamayan piknikçiler, et alamayınca tavuk fiyatlarının düşmesine neden oldu.

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Orman yasakları piknikçileri etkiledi! Tavuk fiyatları düştü!

Türkiye'de her sene meydana gelen orman yangınlarına engel olabilmek için bazı bölgelere orman yasakları getirildi. Vatandaşlar ormanda piknik yapamayıp ateş yakamayınca tavuk fiyatlarının düşmesine neden oldu.

Orman yasakları piknikçileri etkiledi! Tavuk fiyatları düştü!

MANGAL YASAĞI TAVUK FİYATLARINI DA ETKİLEDİ

Yaz aylarıyla birlikte artan orman yangınları, bazı yasakların ortaya çıkmasına neden oldu. Böylece, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, ormanlarda ateş yakmak 31 Temmuz'a kadar yasaklandı. Yasakla birlikte ormanda mangal da yasaklanınca, tavuk fiyatları da karardan etkilendi. Tavuk fiyatları, mangal yasağıyla birlikte düşüş gösterdi.

Orman yasakları piknikçileri etkiledi! Tavuk fiyatları düştü!

Orman yasakları piknikçileri etkiledi! Tavuk fiyatları düştü!

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