Orman Yüksek Mühendisi Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 2132.07

Meslek Adı : Orman Yüksek Mühendisi

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Yaşam Bilimleri İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Çiftçilik, Ormancılık Ve Su Ürünleri Danışmanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Tanımı : Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile devlet bünyesinde çalışan orman mühendisleri; orman alanlarını saptar, haritalandırma kısmında çalışır, ağaçlandırma yapılabilecek alanları belirler, aşılama faaliyetlerini yürütür, bozulan ya da deforme olan orman dokusunun ıslahında görev alır, afet ile mücadele planları hazırlar.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bunlar dışında orman mühendislerinin sorumlulukları şöyledir:

Orman korunması ile ilgili makro ve mikro planlar hazırlamak,

Orman çevre şartlarının iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak,

Kontrol listeleri oluşturmak ve orman muhafaza çalışanları gibi diğer görevlilerin kullanımına sunmak,

Yangın gibi doğal afetler ile karşılaşıldığı zaman müdahale ve mücadele etmek,

Orman alanı üzerinde inşa edilecek olan köprü ve menfez gibi alanlar için bilgi toplamak,

Ormanlar içerisinde yapılacak olan ana ve tali yolların güzergâhları konusunda çalışmalar yapar.

Orman Yüksek Mühendisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Mesleki Yeterlilik Kurumu Uzman Yardımcısı mesleği için “2423.08” kod olarak kullanılır iken Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı mesleği için “8152.62” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Orman Yüksek Mühendisi Meslek Kodu “2132.07” olarak belirlenmiştir.

