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Ormana gizlenen bidonlarda 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde, ormana gizlenmiş bidonlarda 30 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık arazide gizlenmiş 5 bidonda toplam 30 kilogram kubar esrar ele geçirdi, uyuşturucu...

Ormana gizlenen bidonlarda 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde, ormana gizlenmiş bidonlarda 30 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık arazide gizlenmiş 5 bidonda toplam 30 kilogram kubar esrar ele geçirdi, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen S.Y. gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada ise bir kavanozda kenevir tohumları bulundu.

Kaynak: AA



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