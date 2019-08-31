Ormana kenevir ekti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda 160 kök hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, jandarma ekipleri, Küçük Yenice Mahallesi'ndeki Elbeşler deresi mevkiinde H.U. isimli şahsın yasadışı Hint keneviri ektiği bilgisine bulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şahsın bahçesinin yanında yer alan ormanlık alana ekilmiş 160 kök Hint keneviri ele geçirdi. Kenevirler imha edilirken, olayla ilgili H.U. gözaltına alındı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA