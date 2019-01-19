Ormanda 120 teneke tiner ele geçirildi
BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ormanlık alanda 120 teneke tiner bulundu.Gündoğdu ve Ovaakça Mahallesi mevkisinde devriye gezen İl Jandarma Komutanlığı...
BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ormanlık alanda 120 teneke tiner bulundu.
Gündoğdu ve Ovaakça Mahallesi mevkisinde devriye gezen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık alana atılmış tenekeler bulunduğunu tespit etti.
Yapılan incelemede 120 adet olduğu belirlenen tenekelerin içinde tiner bulunduğu görüldü.
Kamyonete yüklenerek yediemin deposuna götürülen tiner tenekeleriyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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