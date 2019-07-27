Ormanda ele geçen Hint kenevirine 4 tutuklama

ADANA'nın Kozan ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan baskında ormanlık alanda ekili 23 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kozan ilçesi Köseli Mahallesi'nde, çarşamba günü, jandarma ekipleri, ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda ormanlık alanda ekili halde 23 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili C.Y., D.Y., A.C., H.A., V.Y,, R.N. ve K.Ç, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden C.Y., D.Y., H.A. ve V.Y, tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 3 kişi ise serbest bırakıldı.

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DHA