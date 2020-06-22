Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldürdü! Her şeyi tek tek itiraf etti

Haftalardır gündemden düşmeyen cinayette Mehmet Taşdelen'in, (53) kuzeni Ayşe Altuntaş ile ormanlık alanda ilişkiye girdikten sonra Altuntaş'ı öldürdüğü ortaya çıktı. Taşdelen, Altuntaş'ın onu tehdit ettiği için öldürdüğünü söyledi.

18 Temmuz 2019 günü Gaziosmanpaşa'daki evinden çıkan ve kayıp olarak aranan Ayşe Altuntaş'ın cesedi ormanlık alanda gömüldüğü yerden çıkarıldı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Müge Anlı'nın aydınlattığı olayda hakkındaki iddiaları uzun süre reddeden Mehmet Taşdelen, cinayeti işlediğini itiraf etti. Aylardır araştırma yapan İstanbul Emniyeti, Mehmet Taşdelen'i verdiği çelişkili ifadeler dolayısıyla gece yarısı operasyonuyla gözaltına aldı.

"EŞİNDEN BOŞAN, BENİMLE EVLEN''

Taşdelen, sorgusunun üçüncü gününde Ayşe Altuntaş'ı öldürdüğünü belirterek "O gün Pirinçci Köyü'ne gittik, kavga ettik, yanımdaki silahla Ayşe'yi vurup oraya gömdüm" dedi. Taşdelen, ifadesinin devamında Ayşe Altundaş'ın "Eşinden boşan benimle evlen, boşanmazsan seni öldürürüm" dediğini öne sürdü.

1 YIL GÖMÜLÜ OLDUĞU YERDEN ÇIKARILDI

Mehmet Taşdelen, Ayşe Altuntaş'ı öldürdükten sonra defineciler tarafından kazılan kuyuya yüzü koyu gömdüğünü söyledi. Yaklaşık bir yıldır bulunamayan cenaze gömüldüğü yerden çıkartılarak Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

'ADAM ÖLDÜRME' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Mehmet Taşdelen ise Emniyetteki sorgusundan sonra mahkemeye sevk edildi. Taşdelen mahkeme tarafından adam öldürmek suçundan tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.