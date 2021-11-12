Sivas'ta ikamet eden 15 yaşındaki Esra Yıldız ailesine mesaj atarak kayıp olduğunu bildirmişti. Bulunduğu konumun tarifini yapamayan, ailesinin aramasına rağmen telefonunu açmayan Yıldız için arama çalışmaları başlatılmıştı. Sivas merkeze giderek kuzeniyle bulaşan küçük kız, sonrasında kuzeninin yanından ayrılarak terziye gideceğini söylemiş ve kaybolmuştu. Esra Yıldız'ın bulunup bulunmadığı oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda, Ormanda kaybolan Esra Yıldız bulundu mu? 15 yaşındaki Esra Yıldız'ın akıbeti ne oldu? İşte detaylar...

ORMANDA KAYBOLAN ESRA YILDIZ BULUNDU MU?

Sivas'ta 112 Acil'i arayarak ormanda kaybolduğunu bildiren 15 yaşındaki Esra Yıldız sabah saatlerinde şehir merkezinde bulundu.

Yıldızeli ilçesindeki İğnebey köyünden bir arkadaşıyla buluşmak için ayrılan Esra Yıldız, eve geri dönmeyince ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler arama hazırlığı içine girmişken Esra Yıldız dün akşam saat 21.45'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Yaptığı aramada şehir merkezinde bulunan Kardeşler Tepesi'ndeki ormanda yolunu kaybettiğini ve çok üşüdüğünü söyledi. Bir müddet sonra Esra Yıldız'ın telefonuna ulaşılamadı ve bölgeye jandarma, polis ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Bunların yanı sıra İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Akrep-120 Komando Timi de arama çalışmalarına dahil oldu. Gece görüşlü dron ile aramalar yapıldı. Ancak Yıldız'ın izi bulunamadı.

15 YAŞINDAKİ ESRA YILDIZ'IN AKIBETİ NE OLDU?

Sabah saatlerinde polise bir ihbar geldi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yakınlarında bulunan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki köprüde bir kız çocuğunun olduğu bildirildi. İhbarda bahsi geçen kız çocuğunun Esra Yıldız olduğu anlaşıldı. Köprü üzerinde bekleyen Yıldız, ekiplerin kısa süreli ikna çabaları sonrasında ikna olarak hastaneye götürüldü. Hastaneye giderken ağlayan Yıldız, geceyi nerede geçirdiğini söylemedi.