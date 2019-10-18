Ormanda kaybolan kadın bulundu

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde mantar toplarken ormanlık alanda kaybolan kadın bulundu.

Alınan bilgiye göre, Karagöl mevkisinde ailesiyle mantar toplamak için ormanlık alana çıkan kadın kayboldu.

Bunun üzerine aile durumu jandarma ve Sakarya İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

AFAD, 10 personel, 3 araç ve 1 arama köpeğiyle olay bölgesine sevk edilerek, ilçe jandarma ekiplerinin de desteğiyle ormanlık alanda arama kurtarma çalışmalarına başlatıldı.

Yapılan arama çalışmaları sonucunda arama kurtarma köpeği "Hera"nın bir noktada tepki vermesiyle kayıp kadın sağ olarak bulundu.





Kaynak: AA