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Ormanda peşine puma takılan gencin zor anları!

ABD’nin Utah eyaletinde bir ormanda yürüyüş yapan Kylie Burgess isimli genç bir anda arkasında pumayı görünce ne yapacağını bilemedi. O korkunç anları cep telefonuna saniye saniye kaydeden gencin bu videosu sosyal medyada çokça beğeni ve yorum aldı.

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14 Ekim 2020 Çarşamba 14:47
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