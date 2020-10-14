Ormanda peşine puma takılan gencin zor anları!

ABD’nin Utah eyaletinde bir ormanda yürüyüş yapan Kylie Burgess isimli genç bir anda arkasında pumayı görünce ne yapacağını bilemedi. O korkunç anları cep telefonuna saniye saniye kaydeden gencin bu videosu sosyal medyada çokça beğeni ve yorum aldı.