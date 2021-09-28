Ormanda saatlerce kendini aradı! Arama kurtarma çalışmasına katıldı, aranan kişinin kendi olduğunu fark etti!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, ilginç bir kayıp arama operasyonu gerçekleştirildi. Arkadaşlarıyla birlikte gece geç saatlerde alkol kullanan 50 yaşındaki Beyhan Mutlu, bir süre sonra bir süre durduktan sonra oradan ayrılarak ormanlık bölgeye doğru hareket etti. Daha sonra ise Jandarma ekipleri, İNDAK ve UMKE'ye bir kayıp olduğuna dair ihbarda bulunuldu ve ekipler hemen arama çalışmalarını başlattı.

KENDİNİ ARADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Bölgede bulunan mahalle sakinlerinin de katılımıyla ormanlık bölge aranmaya başlandı. Ekipler, bir süre sonra kayıp şahsın ismini bağırmaya başladı. O esnada ekiplerin yanında bulunan Beyhan Mutlu ekiplerin yanına giderek kimi aradıklarını sordu. Başka bir kişiyi aradıklarını sanarak çalışmalara katılan Beyhan Mutlu aranan kişinin kendisi olduğunu öğrenince "ben buradayım" diyerek çalışmaları sonlandırdı.

Arama çalışmasıyla ilgili tutanak tutan ekipler, Mutlu'yu evine bıraktı.