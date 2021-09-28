Diyanet'ten yapay et açıklaması: Kurulumuzun fetvası yokturGelinim Mutfakta 28 Eylül 2021 Salı puan durumu | 28 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?TOKİ ucuz konut başvurusu ne zaman, nasıl yapılır 2021? TOKİ ucuz konut hangi illerde? İstanbul TOKİ evleri açıklandı mı?Gelinim Mutfakta Beşamalli Kumpir tarifi |Beşamalli Kumpir nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?Porto - Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Ev sahibi olmak isteyenler TOKİ’den müjde! 56 bin TL’den başlayan fiyatlarla konut ve iş yeri sahibi olunabilecekCeylan Önkol kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ceylan Önkol neden öldü?Yasak Elma 113. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm izleKabine toplantısı okullar kapanacak mı 2021? | Okullar kapanacak mı MEB 2021?Kalp Yarası 13. bölüm full, tek parça izle | Kalp Yarası son bölüm izle
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Ormanda saatlerce kendini aradı! Arama kurtarma çalışmasına katıldı, aranan kişinin kendi olduğunu fark etti!

Ormanda saatlerce kendini aradı! Arama kurtarma çalışmasına katıldı, aranan kişinin kendi olduğunu fark etti!

Bursa'da ilginç bir olay yaşandı. Ormanlık alandaki bir arama kurtarma çalışmasına katılan şahıs, saatler sonra aranan kişinin kendisi olduğunu fark etti.

Ormanda saatlerce kendini aradı! Arama kurtarma çalışmasına katıldı, aranan kişinin kendi olduğunu fark etti!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, ilginç bir kayıp arama operasyonu gerçekleştirildi. Arkadaşlarıyla birlikte gece geç saatlerde alkol kullanan 50 yaşındaki Beyhan Mutlu, bir süre sonra bir süre durduktan sonra oradan ayrılarak ormanlık bölgeye doğru hareket etti. Daha sonra ise Jandarma ekipleri, İNDAK ve UMKE'ye bir kayıp olduğuna dair ihbarda bulunuldu ve ekipler hemen arama çalışmalarını başlattı.

Ormanda saatlerce kendini aradı! Arama kurtarma çalışmasına katıldı, aranan kişinin kendi olduğunu fark etti!

KENDİNİ ARADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Bölgede bulunan mahalle sakinlerinin de katılımıyla ormanlık bölge aranmaya başlandı. Ekipler, bir süre sonra kayıp şahsın ismini bağırmaya başladı. O esnada ekiplerin yanında bulunan Beyhan Mutlu ekiplerin yanına giderek kimi aradıklarını sordu. Başka bir kişiyi aradıklarını sanarak çalışmalara katılan Beyhan Mutlu aranan kişinin kendisi olduğunu öğrenince "ben buradayım" diyerek çalışmaları sonlandırdı.

Arama çalışmasıyla ilgili tutanak tutan ekipler, Mutlu'yu evine bıraktı.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
1
3
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT