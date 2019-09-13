Ormanda yoldan düşen işçi öldü

BARTIN'ın Hasankadı Beldesi'nde 6 gün önce patika yoldan aşağı düşen orman işçisi İsmail Özgün (64), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay 6 gün önce, Hasankadı Beldesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, ormanda işçi olarak çalışan İsmail Özgün, patika yolda yürüdüğü sırada 2 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine ormanlık alana gelen sağlık ekipleri, yaralı İsmail Özgün'ü Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İsmail Özgün, 6 gündür tedavi gördüğü yoğun bakımda bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Özgün, bugün öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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DHA