Ormandaki ağaçları kaçak kestiler

Uşak'ın Kaşbelen köyünde ormana giren kimliği belirsiz kişiler yaşları 70 ile 80 arasında değişen ağaçları kesti. Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgede denetimlerini sıklaştırdı.

Uşak'ın Kaşbelen köyünün Tilki Deresi olarak adlandırılan mevkisinde yer alan 70-80 yıllık meşelerin kimliği belirsiz kişi yada kişilerce kaçak olarak kesilmesi köylülerin tepkisini çekti.

Ağaçların kesilmesine çözüm bulamadıklarını iddia eden köylüler vatandaşlardan ve yetkililerden yardım istedi. Bu tür ağaç kesimlerinin birkaç yıldır devam ettiğini söyleyen köylüler herkesi daha duyarlı davranmaya davet etti. Olayın yaşandığı yere haftada birkaç gün avlanmaya geldiğini belirten İbrahim Bozkurt (72) son gelişinde üç dört tane meşe ağacının dibinden kesildiğini gördüğünü söyledi. Bozkurt, "Böyle olmaması lazım, odun motoru sesi duyan arkadaşlarımızın bunu ihbar etmesi gerekirdi. Burada tüyü bitmeyen yetimin hakkı var" dedi.

Kaşbelen köyü sakinlerinden Ramazan Binbaş, köyün ağaçlarının kaçak olarak kesildiğini belirterek, "Biz 70-80 yıllık ağaçlarımızı biz koruyoruz ama adamlar hiç acımadan geliyorlar kesip gidiyorlar. Buna çare arıyoruz, bulamıyoruz. Bundan 4-5 ay önce Küçükkoru mevkiinde 60-70 tane ağacımızı kestiler. Doğayı katlediyorlar, yeşili katlediyorlar, ormanı katlediyorlar. Biz bunun önüne geçemiyoruz, herkesten yardım ve destek bekliyoruz."

Öte yandan, Uşak Orman Müdürlüğü yetkilileri, konuyla ilgili olarak kendilerine ihbar geldiğini olay yerinde gerekli incelemenin yapıldığını ve bölgede denetimlerin sıklaştırıldığını açıkladı. Yetkililer muhtar ve köy sakinlerinden bu tür olaylara karşı daha duyarlı olunmasını istedi.

Kaynak: İHA