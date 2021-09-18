Ormanı yakmaya çalışıyordu! Polis tarafından suçüstü yakalandı Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişi ormanı yakacağı sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Daha öncede aynı bölgelerde yarı çıplak ve elinde alkol kutusuyla dolaşan şüpheliye vatandaşların linç girişimi ise polis ekipleri tarafından engellendi.

Antalya'da çıkan yangınların ardından çevrede tişörtsüz ve elinde alkol kutusu ile dolaşan bir kişi, yangını çıkardığı şüphesiyle gözaltına alındı. Manavgat'ta bulunan Sorgun çamlığında arka arkaya yükselen dumanlar üzerine ekipler harekete geçti. Üç ayrı noktada arka arkaya başlayan yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürülürken, jandarma bölgede geniş çaplı arama başlattı. SUÇÜSTÜ YAKALANDI Ormanı yakmaya çalışan şüpheli, dördüncü noktadan yanındaki çakmakla yangın çıkarmaya çalışırken jandarma ve orman görevlileri tarafından suçüstü yakalandı. LİNÇ EDİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU Yakalanan şüpheli diğer taraftaki yangını söndüren vatandaşlar tarafından tartaklanmak istenirken, jandarma şüpheliyi olay yerinden uzaklaştırdı. Yangın bölgesinde ekiplere yardım eden vatandaşlar, yangın söndürmeye çalışan şüphelinin devamlı aynı noktalarda üzerindeki tişörtü çıkartıp elinde alkol kutusuyla dolaştığını söyledi. antalyaorman yangını