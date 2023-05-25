Ormanlarımız Terminatörlere emanet, çam kese böceklerine karşı

Çam ağaçları başta olmak üzere birçok bitkiye zarar veren çam köse böceklerine karşı mücadele etmesi için Orman İşletme Müdürlüğü Orman Zararları ile Mücadele Laboratuvarı terminatör böcek olarak adlandırdıkları böcekleri ormana bıraktı.

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Ormanlarımız Terminatörlere emanet, çam kese böceklerine karşı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü Orman Zararları ile Mücadele Laboratuvarı'nda, ormanlık alanlarda ağaç ve bitkilere zarar veren çam kese böceklerine karşı mücadele etmek için terminatör böcekler üretildi.

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ORMAN KORUYUCULARI

"Calosoma sycophanta" isimli terminatör böcekler, Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü Orman Zararlıları ile Mücadele Laboratuvarı tarafından, çam ağaçlarına zarar veren böceklerle mücadele etmesi için ormanlık alanlara bırakıldı. Bu böcekler bırakıldıkları alanlardaki çam köse böceklerini yiyerek ormanı koruyor.

Bu yıl binlerce yararlı böceği doğaya bırakan Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, erişkin böceklerden laboratuvar ortamında larva alıyor. Larvalardan çıkan terminatör böcekleri, belli bir süre yiyim yaptıktan sonra çam kese böceği olarak bilinen "thaumetopoea pityocampa" zararlı böceklerinin bulunduğu alanlarda toprağa bırakılıyor. Zararlılarla mücadelede tamamen biyolojik yöntem izleniyor.

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Ormanlarımız Terminatörlere emanet, çam kese böceklerine karşı

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