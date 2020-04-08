Ormanlı Belediyesi maske üretimine başladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol belediye binasında maske üretimine başladıklarını söyledi.

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu sabah saatlerinde Ormanlı Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Bayram Başol'un girişimleri ile başlatılan maske üretimini inceledi. Kaymakam Çorumluoğlu Başkan Başol'u ve atölyede gönüllü çalışanlara teşekkür ederek, korona virüs salgınının başladığı günden bu yana Ormanlı Belediyesi'nin yaptığı çalışmaları tebrik etti.

Kdz. Ereğli Halk eğitim Merkezi ile birlikte açtıkları dikiş nakış kursu atölyesini maske üretim tesisine dönüştürdüklerini anlatan Başol, burada gönüllü vatandaşlarla birlikte maske üretmeye başladıklarını ifade etti. Başol açıklamasında Ormanlı halkına seslenerek "Sevgili Ormanlılı hemşehrilerim; Korona virüse karşı mücadelemiz sürüyor. Bizlerde Belediye Bünyemizde maske üretimine başladık. Sizlerin sağlığı bizim için önemli. Maske üretimimizde bizlere destek veren başta Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu'na, AK Parti İlçe Başkanımız Fatih Çakır'a, bizlere malzeme desteği vererek sevindiren İş Adamı Murat Uzun'a, Ormanlı Tekstil Sahibi Arif Bey'e, Alaplı Esnaflarından Serkan Özgüç Bey'e, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Canan Ayan'a, Halk Eğitim Merkezî Dikiş Nakış Öğretmeni Döndü Hanım'a, belediye personelimize ve belediyemizde kurs görüp, şimdi de maskelerimizi üretecek Ormanlılı kursiyerlerimize yürekten teşekkür ederim. Hep birlikte Korona virüs'ü yeneceğiz inşallah" dedi.

Kaynak: İHA