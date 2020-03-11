Ormanlık alana tehlikeli sanayi atığı döktüğü belirlenen firmaya ceza kesildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alana tehlikeli sanayi atığı döktüğü belirlenen firmaya para cezası uygulandı.

Gebze Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Servisine gelen ihbarı değerlendiren ekipler, Balçık Mahallesi Şile Caddesi ormanlık alana tehlikeli sanayi atığı döküldüğü tespit edildi.

Ekipler, yaptığı çalışma sonucunda İstanbul'un Pendik ilçesi Kurtköy mevkisinde faaliyet gösteren firmaya ulaştı.

Ormanlık alandan alınan tehlikeli sanayi atıkların, usulüne uygun şekilde bertaraf edilmesi sağlandı.

Atığı döken firmaya para cezası kesen belediye ekipleri, bu alanda denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: AA