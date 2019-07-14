Ormanlık alanda yangın!
Fethiye'de ormanlık bir alanda yangın çıktı. Yangına 2 helikopter ve 8 arazözle müdahalede bulunuluyor.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Patlangıç Mahallesi Hıdırlık mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangına 2 helikopter, 8 arazöz ve itfaiye ekipleriyle müdahale ediliyor.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Bugün saat 16.30 sıralarında Datça'da da yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın, müdahale sonrasında söndürüldü.
Yangında, bir dönümlük zeytinlik alan zarar gördü
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