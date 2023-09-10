Ormanlık alandaki cinayetle ilgili baba ve oğlu tutuklandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 29 yaşındaki Cahit Altıtaş'ı ormanlık alanda av tüfeği ile vurarak öldüren şüpheli ve gözaltına alınan oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

8 Eylül günü meydana gelen olay, A.C. isimli şüphelinin Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne itirafı ile ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, karakola giden A.C., Şeyhler Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda bir kişiyi tüfekle vurarak öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine ekipler harekete geçti. A.C.'nin tarif ettiği jandarma sorumluluk bölgesindeki alana giden ekipler 29 yaşındaki Cahit Altıtaş'ın cansız bedenini buldu. Vurularak öldürülen talihsiz gencin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Hendek İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hendek İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı. Olaya ilişkin A.C. ve ailesinden toplam 5 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.C. ile oğlu Z.C. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)