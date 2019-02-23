Ormanlık alanlara terk edilen köpeklerin gönül dostu oldular

ANTALYA'nın Finike ilçesinde hayvanseverlerden oluşan gönüllü grup, Finike- Elmalı karayolunun yüksek kesimlerinde, orman ve yol kenarına terk edilen sokak köpeklerini besliyor. 9 yıldır Finike'de yaşayan emekli Alman Yulia ve Hans Holnaicher çifti de hem hayvanseverlere destek veriyor, hem de bir dönümlük bahçelerinde 2 köpek ve 20 kedinin bakımını üstleniyor.

Finikeli hayvanseverler, soğuk havaların da etkisiyle yüksek rakımlarda yaşam mücadelesi veren sokak hayvanlarına yardım eli uzattı. Yaklaşık 20 kişinin yer aldığı gönüllü grup, aralarında haberleşerek bazen birlikte, bazen de dönüşümlü olarak terk edilen hayvanları yaşam alanlarında ziyaret ediyor. Finike ilçe merkezinden başlayıp, yollarda ve ormanlık alanlardaki köpekleri besleyerek yaşama tutunmalarına yardımcı olan gönüllü hayvan dostları, hasta olanları da kliniklere götürüp tedavi ettiriyor.

'YAŞAM MÜCADELESİ VERİYORLAR'

Veteriner kliniğinde çalışan Tülay Yanık, ilçe merkezinden uzaktaki hayvanların soğukta yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, yetkililerden yardım istedi. Yanık, "Burası Avlan bölgesi olarak geçiyor. Birçok hayvansever olarak yaklaşık 2 aydır besleme yapmaya geliyoruz. Hayvanlar oldukça zor durumda ve bu bölgede su dahi yok. Ormanın tam ortasında bulunuyorlar. Havalar soğuk olduğunda ve kar yağdığında yatacak yer bile bulamıyor. Yemek olarak gönüllü hayvanseverlerle ortak bir gün ayarlıyoruz, gelip besleme yapıyoruz. Bazen dönüşümlü yapıyoruz. Şehir merkezinden çok uzaktalar. Ulaşım da çok zor oluyor. Gün geçtikçe ölüyorlar zaten. Sayı 40'ken 10'a 15'e düşüyor bazen. Sonra bir bakıyoruz sayı 40'a, 50'ye çıkmış. Çünkü yeni bırakılanlar oluyor. Öncelikle barınak değil geçici bakım evi yapılması gerekiyor. Yani bu hayvanların hapishane gibi bir yere değil, doğal yaşam alanlarına bırakılması gerekiyor. Tellerle çevrilebilir. Her gün düzenli olarak aşılamaları, parazit uygulamaları yapılarak yemekleri konulacak bir yer" dedi.

'SOĞUKTAN HASTA OLUYORLAR'

Gülseren Çelik ise yetkililerden yardım, vatandaşlardan da hayvanlara karşı daha duyarlı olmalarını isterken, "Şu an 1300 rakımı olan bir bölgede bulunuyoruz. Buraya sahipsiz köpekler için geldik. Çok sayıda köpek var burada. Aç, susuz. Soğuktan hasta oluyorlar. Donarak ölenlere de şahit olduk. Bazıları ne yazık ki uyuz. Hem yollarda gördüğümüz, hem de bu bölgedeki hayvanlara arkadaşlarımızla gelip topluca besleme yapıyoruz. Duyarlı arkadaşlarımız buraya hafta içi de geliyor. Biz de aynı şekilde. Hayvanlar için ciddi anlamda bir şeyler yapmak, yetkililerin de bize yardımcı olmasını istiyoruz. Yeri geliyor yol üzerinde hasta hayvanlar buluyoruz. Tedavi için kliniklere götürüyoruz. Sahiplendiriyoruz. Sağ olsun veteriner arkadaşlarımız da çok anlayışlı ve yardımseverler. Daha fazla sayıya ulaşmak, daha fazla insanın sorumluluk almasını istiyoruz. Özellikle mahallelerde yerleşim yerleri içindeki hayvanların toplanıp buraya atılmasını değil de oldukları bölgede beslenmesini istiyoruz. Bir kap yemek, bir kap su çok zor olmasa gerek. Çöpe atacağımıza, hayvanların yemesi için güzel bir yere koyabiliriz" diye konuştu.

ALMAN ÇİFT 2 KÖPEK VE 20 KEDİYLE YAŞIYORLAR

Bir dönümlük bahçesi olan evde, 2 köpek ve 20 kediyle oturan Alman Yulia ile kocası Hans Holnaicher ise emekli maaşlarının büyük bir bölümünü evlerindeki ve sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlara harcıyor. Evde hayvanlarla yaşamanın zor olduğunu ama onların çocukları gibi olduğunu anlatan Yulia Holnaicher, sağlık ve beslenme dahil aylık maliyetlerinin bin liradan fazla olduğunu söyledi. Sadece evdeki kedi ve köpekleri değil, gönüllü grupla sahipsiz hayvanları da ziyaret ederek beslediklerini anlatan Yulia, "Biz 9 yıldır Türkiye'de yaşıyoruz. Sokakta çok köpek var. Genç köpek, yaşlı köpek. Hasta ve yemekleri yok. Çok soğuk da var. Ben de eşimle beraber geliyorum, mama veriyorum, su veriyorum. Bakıyorum onlara" dedi.

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DHA