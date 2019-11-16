İki takım Ormanspor - Bahçeşehir Koleji karşı karşıya geliyor. Bugün TÜRKİYE: Süper Lig - 8. Maç Günü ekranlarda olacak.

Peki Ormanspor - Bahçeşehir Koleji Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte cevabı...

Ormanspor - Bahçeşehir Koleji basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde 2019/2020 heyecanı... Bugünkü maçlardan biri de Ormanspor ile Bahçeşehir Koleji arasındaki mücadele olacak. 16 Kasım 2019 Cumartesi günü oynanacak Ormanspor - Bahçeşehir Koleji maçının başlangıç saati TSİ 13:00 olarak açıklandı. Eğer Türkiye dışındaysanız, bulunduğunuz ülkenin yerel saatine göre maç saatini araştırınız.

Bu maç Tivibu Spor 2 kanalından canlı izlenebilecek. Tivibu Spor, Türkiye'deki uydu ve IPTV tabanlı bir dijital yayın platformlarından biridir. Dolayısıyla bu maç, başka bir kanalda yoksa Tivibu üzerinden ancak ücretli abonelikle izlenebilir. Bu maçı yasal yollarla izlemek için Tivibu abonesi olmanız gerekmektedir. Ücret bilgilerini ve kampanyaları platformun sitesinden öğrenebilirsiniz.