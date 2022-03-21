Örme Desen Programcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Örme Desen Programcısı görev tanımı nedir, Örme Desen Programcısı ne iş yapar, Örme Desen Programcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Örme Desen Programcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Örme Desen Programcısı Tanımı;

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Örme Desen Programcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Örme Desen Programcısı Maaşları

Örme Desen Programcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Örme Desen Programcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Örme Desen Programcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3119.63

Meslek Adı :

Örme Desen Programcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Örmede desen oluşturma; düz, yuvarlak, çorap örme makinelerine desen programı hazırlayabilme, makineye deseni oturtma ve örme makinelerini kullanma ile ilgili bilgi ve becerilere sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Örme Desen Programcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Örgü ipliklerini hazırlamak

, b) Örgü çeşidine göre makineyi ayarlamak,

c) Makinede örme işlemini gerçekleştirmek,

d) Örülen kumaşta hataları kontrol etmek,

e) Makinenin temizlik, basit bakım ve onarımını yapmak,

f) Örme Kumaşın örgüsünü analiz etmek,

g) Örme kumaşı analiz etmek,

h) Örme kumaşın desen programını hazırlamak,

i) Örme makinesinden kumaşın numunesini örmek,

j) Numune kumaş üzerinde kontrolleri yaparak gerekli düzeltmeleri yapmak,

k) Kritikler doğrultusunda yeni numune parçayı örmek,

l) Orijinal parçanın aynısı örülene kadar işlemi tekrarlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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