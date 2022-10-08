Örme Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Örme Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı) görev tanımı nedir, Örme Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı) ne iş yapar, Örme Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Örme Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Örme Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı) Tanımı;

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Örme Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Örme Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı) Maaşları

Örme Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı) maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Örme Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Örme Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8152.50

Meslek Adı :

Örme Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sorumluluğunda olan kısımlarda üretim, makine, usta ve işçiler hakkında, düzenleme, uygulatma ve denetleme ile görevleri yerine getirme işlemlerini kendi başına ve belli bir süre içerisinde yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Örme Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sorumluluğundaki birimin vardiyasını teslim almak, günlük raporu incelemek,

b) Çalışanların kontrolünü yaparak gelmeyenleri puantöre bildirmek,

c) Sorumlu olduğu bölümde, işçi makina dağılımlarını yapmak,

d) Kısım ustaları ile koordineli çalışmak, bölümün sevk ve idaresini sağlamak,

e) İdarenin verdiği teknik ve idari talimatları sorumlu olduğu bölümde uygulamak, uygulanmasının sağlamak,

f) Vardiyasına denk gelen makine dönüşümlerini yapmak,

g) Kalite kontrol bülümü ile sürekli irtibat halinde olmak,

h) Gerektiğinde gramaj ve kalite kontrollerini fiilen yapmak,

i) Kumaş etiketlerinin kontrolünü yapmak,

j) Örmede çalışılan tiplerin gramaj kontrollerini yapmak,

k) Fazla mesai çalışmalarında listeleri oluşturmak, mesai programı hakkında işçileri bilgilendirmek,

l) Makine arızalarını ilgili birim ustalarına bildirmek, takip etmek, uzun duruşlu ve önemi büyük arızaları gerekirse üst amirlerine bildirmek,

m) İşçilerin, işyeri kurallarına uymalarını sağlamak ve işçi koordinasyonunu yapmak,

n) Vardiya bitiminde yapılan işleri, arızaları, duruşları, üretim değişikliklerini ve kadro bilgilerini günlük rapora işlemek,

o) Sorumlu olduğu bölümü bir sonraki vardiyada örme ustabaşına teslim etmek,

p) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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