Örme Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Örme Teknikeri görev tanımı nedir, Örme Teknikeri ne iş yapar, Örme Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Örme Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Örme Teknikeri Tanımı;

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Örme Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Örme Teknikeri Maaşları

Örme Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Örme Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Örme Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3119.10

Meslek Adı :

Örme Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Çeşitli iplerle düz, yuvarlak ve çözgülü örgü yapan, model geliştiren kalıp hazırlayan, seri üretimini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Örme Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kadın, erkek ve çocuk örgü giyimleriyle ilgili makinede örülecek herhangi bir numunenin elde veya bilgisayarda desen tasarımını oluşturmak,

b) Oluşturduğu deseni örme makinesine aktarmak,

c) Üretim planlaması yapmak ve uygulanmasını sağlamak,

d) Üretilen ürünlerin kalitesini kontrol etmek veya ettirmek,

e) Kullandığı makinelerin bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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