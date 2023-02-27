Orri Gunnarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orri Gunnarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Orri Gunnarsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Orri Gunnarsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Orri Gunnarsson 5 Nisan 1992 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Orri Gunnarsson Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Orri Gunnarsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fram Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Fram Reykjavík takımına 1 Aralık 2010 tarihinde katılmıştır. Orri Gunnarsson'nin Fram Reykjavík ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Orri Gunnarsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Orri Gunnarsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Orri Gunnarsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Orri Gunnarsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2010 yılında Fram Reykjavík

Orri Gunnarsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Orri Gunnarsson şuan Fram Reykjavík takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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