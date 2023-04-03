Orri Hrafn Kjartansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orri Hrafn Kjartansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Orri Hrafn Kjartansson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Orri Hrafn Kjartansson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Orri Hrafn Kjartansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orri Hrafn Kjartansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Orri Hrafn Kjartansson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Orri Hrafn Kjartansson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Orri Hrafn Kjartansson 25 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur.  İzlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Orri Hrafn Kjartansson Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Orri Hrafn Kjartansson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valur Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Valur Reykjavík takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Orri Hrafn Kjartansson'nin Valur Reykjavík ile sözleşmesi 16 Ekim 2025 tarihinde bitmektedir.

Orri Hrafn Kjartanssonboyu ve yaşı kaç

Orri Hrafn Kjartansson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Orri Hrafn Kjartansson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Orri Hrafn Kjartansson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Orri Hrafn Kjartansson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Şubat 2018 yılında Fylkir

24 Temmuz 2018 yılında Heerenveen U17

1 Temmuz 2019 yılında Heerenveen U19

31 Ağustos 2020 yılında Fylkir

17 Şubat 2022 yılında Valur

Orri Hrafn Kjartansson kimdir

Orri Hrafn Kjartansson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Orri Hrafn Kjartansson şuan Valur Reykjavík takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fylkir Reykjavik, SC Heerenveen (2018-)

Orri Hrafn Kjartansson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda U21 takımında 20 numaralı formasıyla 12 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U19 takımında 19 numaralı formasıyla 13 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

İzlanda U18 takımında 6 numaralı formasıyla 19 Temmuz 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

İzlanda U17 takımında 17 numaralı formasıyla 5 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Orri Hrafn Kjartansson nereli

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